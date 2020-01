Repubblica: l’arrivo differito di Petagna blocca la partenza di Llorente

Il Napoli ha ancora obiettivi da raggiungere e non vuole rischiare nulla. Senza un sostituto, lo spagnolo non può partire

Il Napoli ha chiuso l’affare Petagna con la Spal. L’attaccante ha accettato un assegno di 17 milioni di euro più 3 di bonus. Guadagnerà poco meno di 2 milioni. Ha detto sì all’azzurro ma arriverà a giugno. La Spal non può privarsene adesso. Oggi Petagna farà le visite mediche ma il suo arrivo in differita cambia il mercato di Llorente, scrive Repubblica Napoli.

“Il suo arrivo differito blocca Fernando Llorente. Lo spagnolo ha tante richieste. Avrebbe volentieri raggiunto Antonio Conte all’Inter e non gli dispiacerebbe neanche tornare al Tottenham. Addirittura il Psg ci ha fatto un pensierino, ma la regola di (fine) mercato vale anche per lui. Senza un sostituto, non può partire. Il Napoli ha ancora obiettivi da raggiungere (la rimonta europea, gli ottavi di Champions e soprattutto la Coppa Italia) e non ha intenzione di rischiare nulla”.