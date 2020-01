Repubblica: come ogni italianista che si rispetti, Sarri ha smesso di inseguire meraviglie

Su Repubblica, Emanuele Gamba scrive della vittoria della Juventus sul Cagliari, con tripletta di Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno è stato insoddisfatto, poi ha messo tutto da parte e ha ricominciato a segnare.

Sarri, scrive Gamba, ha elogiato la partita ordinata della sua Juventus.

Dal momento in cui Klavan ha sbagliato il passaggio a Walukiewicz e l’ha data a Cristiano, questi ha “maramaldeggiato”

Ma è difficile capire la Juve, di fronte a un Ronaldo così, scrive.

“Con tutto quel Ronaldo a incombere, capire il vero senso della Juve non è facile. Ci sono stati 20’, tra il primo e il secondo gol, di gioco finalmente bello e svelto, ma questa era una squadra che cercava geometrica misura, non di andare sopra le righe. «Il nostro palleggio li ha consumati», ha assicurato Sarri. Di sicuro ha avuto un’incidenza la continuità del pressing alto, funzionale, sia per prevenire il contropiede sia per l’agitazione indotta nei difensori rossoblù. E Klavan c’è cascato”.