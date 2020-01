Pedullà: Fiorentina-Amrabat, prima di pranzo la firma

I viola hanno vinto la sfida con il Napoli per il centrocampista de Verona

È definitivamente sfumata per il Napoli la pista Amrabat. Dopo settimane di trattativa per portare in azzurro il centrocampista del Verona, la Fiorentina ha battuto il club di De Laurentiis.

Lo riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che scrive

Kouame e Amrabat per il futuro. Prima di pranzo Hellas e Fiorentina si incontreranno per il centrocampista, operazione valida da luglio: prevista la definizione, gli agenti sono rimasti a Milano per le firme.