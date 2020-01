Pat Nevin confessa alla BBC di aver quasi investito Roman Abramovic in bicicletta

L’episodio risale a tre anni fa, ma il patron del Chelsea non ha mai saputo chi ci fosse alla guida dell’auto che ha rischiato di investirlo

Pat Nevin, ex giocatore di Chelsea e Everton ha rilasciato una lunga intervista alla BBC in cui ha rivelato uno sconcertante episodio che risale a tre anni fa e ha in qualche modo a che fare con i Blues.

Il calciatore scozzese ha raccontato di aver evitato all’ultimo istante un grave incidente con un ciclista che avrebbe potuto costare la vita a quest’ultimo

“Ero in vacanza ad Arran, stavo correndo con la macchina e ho quasi investito un uomo che andava in bicicletta. Avrei potuto ucciderlo”.

La vera notizia però è che ai pedali della bicicletta c’era Roman Abramovic, patron del Chelsea:

“Era lui l’uomo in bici, che storia sarebbe stata se lo avessi ucciso… Fino a oggi lui non sapeva che fossi io il protagonista di quella pericolosa vicenda”