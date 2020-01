Lista Champions League, Napoli – Il 3 febbraio le scelte definitive: Demme, Politano e Lobotka possono giocare, ma ci saranno tre esclusioni

Entro il 3 febbraio il Napoli dovrà fare delle scelte per i venticinque giocatori da inserire nella lista per la Champions League. Non sarà semplice per Gattuso capire chi dovrà fare posto ai nuovi arrivati Demme, Lobotka e Politano per la doppia sfida contro il Barcellona: gli infortunati Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit potrebbero essere uno dei due esclusi, il terzo potrebbe essere Amin Younes che non rientra nei piani del club.