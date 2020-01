Mattino: su Meret interesse dalla Premier, dall’Inter e dalla Juve. Ma per De Laurentiis è incedibile

Il portiere ha attirato l’attenzione di diversi club ma il presidente non vuole aprire alla sua partenza. Al massimo potrebbe partire Karnezis

Tutti pazzi per Alex Meret. Il portiere del Napoli incanta tutti. Tanto da attirare diverse offerte non solo dall’Inghilterra ma anche dall’Italia. È indubbio infatti che, nonostante l’infortunio con cui ha aperto l’esperienza partenopea, il giovane portiere si sia dimostrato una promessa, se non già una conferma per il calcio Italiano. È chiaro che comincino a fioccare per lui offerte da più parti ed è altrettanto chiaro che, come riporta oggi il Mattino, il presidente del Laurentiis non accetterà di lasciarlo andare troppo presto né a prezzi troppo competitivi.

“La Premier è impazzita per il portiere che il Napoli considera incedibile e che andrà a formare una delle pedine su cui ripartire nella prossima stagione. Ma il procuratore, Federico Pastorello ha ricevuto diverse offerte per Meret. Anche in Italia, Inter e Juventus hanno già mostrato forti interessamenti. De Laurentiis non intende aprire alla sua partenza. Se arriverà offerte interessanti, potrebbe partire Karnezis”.