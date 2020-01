Libero: record di gol in Serie A (516), la colpa è del crollo dei difensori come Koulibaly e Manolas

La Serie A fa il pieno di gol, scrive Libero. Finora sono 516 le reti realizzate in campionato, un record dalla stagione 2004-05. L’anno scorso, di questi tempi, le reti erano 470. Da che dipende?

Non certo dalle nuove regole sul fallo di mano in area.

“È sì vero che, in proporzione, i rigori assegnati finora, 81 (media 0,45 a gara), sono aumentati rispetto alla scorsa stagione (in totale furono 118, media 0,31: dunque quest’anno +44%), però la percentuale realizzativa è calata: dall’80,5 siamo al 77,7”.

E allora, son gli attaccanti a essere diventati irresistibili, si chiede Libero,

La risposta propende per la seconda ipotesi. Sono sparite “le certezze dei “muri””.

“Una garanzia come Koulibaly è vittima di infortuni e svarioni in una stagione mai così deludente a Napoli; l’apporto di Manolas come suo compagno di reparto è stato evidentemente sopravvalutato; da De Ligt, il terzo difensore più pagato di sempre (75 milioni più bonus: comanda Maguire allo United per 90, poi Van Dijk al Liverpool per 85), ci si aspettava altro”.