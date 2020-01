La Yamaha sceglie Quartararo per il 2021: Valentino Rossi verso l’addio alle corse

Nel 2021 Valentino Rossi non guiderà una moto del Team Ufficiale Yamaha in MotoGp. Oggi la casa giapponese ha scelto il suo successore: Fabio Quartararo, che ha firmato un contratto biennale fino al 2022.

Non si tratta di una rottura. Valentino Rossi ha fatto un passo indietro in accordo con la Yamaha, che gli ha offerto di continuare a correre nel 2021 con una moto “Full Spec”, ovvero una moto non ufficiale ma equipaggiata come le ufficiali.

