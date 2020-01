La Stampa: Napoli-Lazio è nitroglicerina

Un quarto di finale di Coppa Italia che sa di antico, è calcio muscolare e generoso, aggrovigliato nella densità di un campo che dentro contiene tutto, anche il pathos

“Una partita pazza, che più pazza non si può”.

E’ così che La Stampa descrive la partita di ieri al San Paolo, tra Napoli e Lazio.

“Un quarto di finale di Coppa Italia che sa di antico, è calcio muscolare e generoso, aggrovigliato nella densità di un campo che sembra grande e invece diventa piccolo, perché dentro contiene tutto, anche il pathos”.

In venti minuti un gol e due espulsioni. E per entrambe le squadre si mettono in mezzo anche i pali.

“Napoli-Lazio è nitroglicerina”.