La Juve a Napoli con un terzino e mezzo: si fa male anche Danilo

Infortunio muscolare per il brasiliano. Con De Sciglio ai box, Sarri può contare solo su Alex Sandro e Cuadrado

La Juve perde Danilo, per il Napoli e oltre. E così Sarri domenica sera porterà al San Paolo solo un terzino e mezzo: a sinistra Alex Sandro (che pure non è in buone condizioni) e a destra Cuadrado, ormai adattato al ruolo. Il resto sono tutti in infermeria.

A cominciare, appunto, da Danilo, che come si legge sul comunicato della Juve “questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero”.

Il brasiliano dunque salterà sicuramente Napoli e Fiorentina, ma è in dubbio anche per Verona (8 febbraio e in coppa Coppa Italia

Sarri non può contare nemmeno su De Sciglio, anche lui da tempo fermo per infortunio.