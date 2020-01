Koulibaly non recupera, Di Lorenzo (o Luperto) da centrale contro Immobile

Mertens resta in Belgio e contro la Lazio non ci sarà. In difesa resta aperto il ballottaggio, ma l’esterno è considerato più affidabile anche fuori ruolo

Koulibaly si allena ancora a parte. La distrazione di primo grado al bicipite femorale destro non è ancora smaltita, e a questo punto diventano davvero poche le possibilità che il difensore recuperi per la gara contro la Lazio di sabato sera all’Olimpico.

La notizia non è confortante per Gattuso, che ha fuori dai giochi anche Maksimovic, e che ha impiegato Di Lorenzo centrale con Manolas contro l’Inter di Lukaku. Ora di fronte c’è il capocannoniere Immobile, ed è molto probabile che l’esterno venga nuovamente “sacrificato” in un ruolo non suo per tentare di arginare l’attacco della Lazio. L’alternativa resta Luperto, che però Gattuso per ora considera un passo indietro.

Mertens non sarà della partita. L’attaccante è rimasto in Belgio e salterà sicuramente l’impegno all’Olimpico.

La seduta mattutina, per il resto, si è svolta senza Ghoulam, ancora alle prese con le terapie.