Inter-Fiorentina, telecronaca troppo faziosa. Presentata interrogazione parlamentare

Il senatore fiorentino Achille Totaro, di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione parlamentare per la telecronaca di Inter-Fiorentina. La partita, valida per i quarti di Coppa Italia, è stata trasmessa mercoledì su Rai1 e si è conclusa con un punteggio di 2-1. La motivazione è che la cronaca è stata, secondo lui, eccessivamente di parte.

Queste le sue parole:

“Ritengo inaccettabile e irrispettosa nei confronti di migliaia di tifosi fiorentini la telecronaca palesemente di parte che abbiamo ascoltato durante la partita Inter-Fiorentina di ieri sera. Che ha infastidito non solo me ma anche numerosi tifosi e sportivi non solo viola. La Rai svolge un servizio pubblico pagato da tutti i cittadini. E i giornalisti Rai che commentano una partita o fanno una telecronaca dovrebbero svolgere questo ruolo in maniera professionale. Senza intercedere in un tifo fuori luogo come accaduto ieri sera, con annesso quasi rammarico al goal della Fiorentina”.