Il Sole: la Cina punta sui giovani talenti locali. Entro l’anno 20mila nuovi campi di calcio

Una priorità dettata dai numeri. Sono 27mila le scuole elementari e medie che offrono la possibilità agli alunni di frequentare anche la scuola calcio e 181 scuole superiori hanno giocatori di qualità

La Cina punta ai giovani talenti. Mira a favorire il loro allenamento e a formare tecnici adeguati per portarli avanti nel calcio. Lo scrive Il Sole 24 Ore annunciando che, entro la fine dell’anno, la Cina realizzerà 20mila nuovi campi di calcio, dopo averne costruiti o ristrutturati 40mila dal 2017.

Nei giorni scorsi, il direttore del dipartimento di salute fisica e di educazione artistica del ministero, Wang Dengfeng, dettagliando i progetti in corso e quelli realizzati, ha spiegato alla stampa

“che le attività sportive e le competizioni sono vitali per lo sviluppo sano e completo degli studenti, aggiungendo che è necessario un maggiore lavoro per sensibilizzare il pubblico, migliorare il sistema delle istituzioni, della governance, così come le infrastrutture e la competenza degli insegnanti”.

Per Pechino, insomma, la priorità è quella di coltivare il talento calcistico locale. Il Sole riporta i dati importanti, in termini numerici, dell’affare.

Le scuole elementari e medie che, in Cina, offrono la possibilità ai loro alunni di frequentare anche la scuola calcio sono 27.000. Gli studenti che frequentano lezioni di calcio almeno una volta a settimana, partecipando ad allenamenti e gare, sono circa 27 milioni. In media 1.000 per ogni scuola in media.

Non solo. Circa 181 istituti di istruzione superiore cinesi hanno giocatori di calcio di qualità. Wang ha spiegato che ogni anno sono quasi 2.000 gli studenti che si iscrivono alle migliori scuole in virtù del loro talento calcistico.

“Inoltre, sono state organizzate competizioni a livello di scuola primaria e secondaria e anche a livello universitario, con i team campioni ammessi a disputare in seguito partite nazionali. Per facilitare la diffusione dei programmi di formazione, soprattutto per gli insegnanti di calcio nelle scuole, sono state predisposte diverse piattaforme online”.