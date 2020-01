Il Giornale: se il Napoli non chiude con l’Inter lo scambio con Politano, Llorente andrà al Parma

Su Il Giornale, Nicolò Schira dà le ultime notizie sullo scambio Politano-Llorente.

“La proposta giallorossa per l’esterno (prestito con diritto di riscatto dopo 18 mesi) è stata ritenuta insufficiente dall’Inter, che vuole una cessione a titolo definitivo. Ecco perché i nerazzurri hanno detto sì al Napoli, che sul piatto ha messo 20 milioni così suddivisi: 2 subito per il prestito e altri 18 per l’obbligo di riscatto”.

La trattativa, però, non può dirsi ancora conclusa. Continua Schira:

“Tutti contenti? Non proprio visto che Politano spera sempre in un rilancio last minute della sua Roma, ma intanto ha aperto al club di De Laurentiis che gli offre un contratto fino al 2024 da 2 milioni netti a stagione più premi. Il Napoli libererà così Llorente, che può essere girato in contropartita a Milano o andare al Parma”.