Il Giornale: è il calciomercato delle bandiere strappate e ammainate

Florenzi, Radu, Emre Can, accantonati senza riconoscenza. Persino Criscito, che su Instagram non nasconde la delusione: «Che mondo di m…»

E’ un calciomercato senza cuore, quello di questa sessione invernale, scrive Il Giornale.

“Andrà in archivio per i tanti calciatori sedotti&abbandonati. Trattative in cui c’è stato zero spazio per i sentimenti. Con tante bandiere strappate e ammainate”.