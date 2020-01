Il Giornale: acquistando Eriksen l’Inter dà ragione a Wanda Nara

Christian Eriksen ha debuttato in Coppa Italia. Il danese, scrive Il Giornale, ha innalzato parecchio il livello dell’Inter e anche le sue aspettative.

“Ed è l’Inter stessa a dirlo: non si investono 20 milioni per un giocatore col contratto in scadenza 5 mesi dopo, se non si pensasse che in quei 5 mesi possono accadere cose importanti… Eriksen in sostanza è il guanto di sfida che l’Inter lancia alla Juventus (e alla Lazio) nella corsa allo scudetto”.