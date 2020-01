Il Celta Vigo convoca Lobotka contro l’Osasuna

Potrebbe essere un segnale del fatto che sia ancora lontana la chiusura dell’accordo con il Napoli per il centrocampista

Il Celta Vigo ha convocato Stanislav Lobotka per la partita di stasera contro l’Osasuna.

Il tecnico del club spagnolo, ieri, aveva dichiarato che avrebbe inserito il nome del centrocampista nell’elenco dei calciatori disponibili solo se lo avesse visto effettivamente concentrato sul match e sulla squadra. Altrimenti ne avrebbe fatto a meno. Insomma, non aveva mascherato più di tanto il fatto che al centro dei pensieri del calciatori ci fosse altro, in particolare il Napoli e le voci di mercato.

Questa mattina molti media indicavano nella convocazione o meno di Lobotka l’ago della bilancia per capire quanto fosse vicina la conclusione della trattativa tra il Celta e il Napoli. Se così è, allora l’affare sembra ancora lontano dall’essere in dirittura di arrivo, visto che Lobotka sarà pronto ad entrare in campo, stasera. Evidentemente non è così semplice far quadrare la domanda e l’offerta e chiudere per fare felici tutti.