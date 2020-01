Giuntoli: «Siamo in corsa per due obiettivi su tre, ora dobbiamo salire in classifica»

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Juve

Un Napoli-Juve diverso dagli ultimi anni?

«Secondo me non conta la classifica, entrambi ci giochiamo molto. Noi dobbiamo riprenderci in classifica, siamo in corsa su due obbiettivi dei tre che avevamo a inizio stagione. Ora dobbiamo salire in classifica»