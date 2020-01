Giordano: “Sento parlare male di Ancelotti ma i giocatori hanno colpe maggiori”

Intervista al Mattino: “Un centrocampista non basta. Inutile gettare la croce su Koulibaly e Manolas se poi si lascia la difesa in balia degli avversari senza adeguato filtro a centrocampo”

Il Mattino intervista Bruno Giordano, ex sia della Lazio che del Napoli.

Sulla partita che domani contrapporrà le due squadre dice:

«La Lazio è favorita perché gioca in casa e perché attraversa un momento di forma notevole. Non mi spiego il tracollo degli azzurri, sento molti parlare male di Ancelotti ma i giocatori hanno colpe maggiori per quello che è accaduto in campo e fuori».