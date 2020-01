Gazzetta: sarà Fabian Ruiz a cedere il posto a Demme contro il Perugia

L’ex capitano del Lipsia è pronto al suo esordio con il Napoli per cercare di dare alla squadra quell’equilibrio che manca e dare finalmente ordine davanti alla difesa

Demme è un giocatore del Napoli e dovrebbe esordire già domani contro il Perugia per cercare di dare alla squadra quell’equilibrio che manca e dare finalmente ordine davanti alla difesa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport sarà Fabian Ruiz a cedere il posto all’ex capitano del Lipsia

Avrà la possibilità, Gattuso, in questo modo, di far riposare Fabian Ruiz, le cui condizioni fisiche non convincono, e di provare la mediana con il regista.