Gazzetta: il Napoli è tra gli osservatori di Scamacca (Sassuolo)

La giovane punta piace a Torino, Benfica, Milan e Roma. Il Toro lo vede come possibile sostituto di Zaza

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, al Napoli piacerebbe Gianluca Scamacca, giovane punta di proprietà del Sassuolo. Su di lui ci sono anche le mire del Torino, che lo vede come possibile sostituto per Zaza, dato in partenza. Ma anche Milan, Roma e Benfica.

Scrive la rosea:

“Nell’agenda del d.s. Massimo Bava ci sono soprattutto tre nomi: Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo (sul quale c’è anche il Benfica, piace a Milan, Napoli e Roma)”.