Gattuso: «Perché non scherzo? Perché non c’è niente da ridere»

In conferenza: «Quando saremo più tranquilli di testa e con la gamba più frizzantina, questa è una squadra che farà divertire»

Ecco un momento della conferenza stampa di Gattuso.

Perché un giocatore deve venire nel Napoli di Gattuso? Amare quello che si fa, questo lavoro è la cosa più bella al mondo. Il gioco diventa un lavoro, anche con tanti soldi, siamo privilegiati, dobbiamo baciare per terra per la fortuna che abbiamo avuto. Chiedo la voglia di venire al campo e far fatica. Tanti anni fa si poteva giocare se eri bravo a livello tecnico e lasciavi qualcosa per strada fisicamente. Oggi no, devi avere sempre motore lucido. Chiedo sempre grandissimo impegno. Posso accettare qualche sciocchezza, ma in campo bisogna pedalare, rispetto per i compagni. Chiedo senso di appartenenza».

«In questo momento non c’è nulla da scherzare. So quali sono le nostre difficoltà. Ho la consapevolezza di allenare una squadra forte, che se trova il canale giusto non si ferma più. Non ho voglia di venire qui a fare i sorrisini da ebete. Inchianare (in calabrese) mi piace ma dobbiamo avere la consapevolezza di voler salire salire, dobbiamo essere calami e lavorare. Quando saremo più tranquilli di testa e con la gamba più frizzantina, questa è una squadra che farà divertire»