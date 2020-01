Gattuso: “Pensavo che eravamo usciti dalla crisi, ma non ho visto nulla di quello che abbiamo provato”

“In questo momento abbiamo fatto male, bisogna assumersi le responsabilità e capire cosa stiamo facendo, siamo sprofondati questa sera. È una prestazione imbarazzante e il primo colpevole è l’allenatore. Pensavo che eravamo usciti un po’ dalla crisi e invece abbiamo fatto più di un passo indietro. Senza rabbia agonistica, a livello qualitativo poca roba, per un allenatore è difficile dare una spiegazione. Non ho visto nulla di quello che abbiamo provato, c’è tanto da lavorare non solo a livello fisico ma anche di testa, è vero che il San Paolo non ci aiuta ma siamo dei privilegiati a fare questo lavoro qua e dobbiamo assumerci la responsabilità»