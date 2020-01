Gattuso: “Ci vuole chiarezza nello spogliatoio, avevo compagni antipatici ma in campo pensavo solo a vincere”

Il tecnico è deluso dalla prestazione del suo Napoli «I problemi non sono di natura tecnico-tattica, c’è bisogno di dirsi le cose in faccia»

Non è contento l’allenatore del Napoli che ai microfoni di Sky, dopo la sconfitta rimediata con al Fiorentina, non nasconde la sua preoccupazione e soprattutto i suoi dubbi su quanta sincerità vi sia nello spogliatoio azzurro

«Sarebbe troppo facile dire che il problema sono le multe o non multe. Questa è una squadra che si allena con grandissima qualità durante la settimana, poi in partita fa l’opposto, il problema è diverso. Dobbiamo ritrovare entusiasmo e voglia di saper soffrire insieme. Questi ragazzi devono parlarsi, io ho giocato per tanti anni con gente che mi stava antipatica ma in campo ero disposto a fare tutto per vincere. Oggi dobbiamo ricercare questo»