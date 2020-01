Fonseca: “Sarri è uno dei migliori in Europa. Contro la Juve è una partita speciale”

Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: “Non possiamo sbagliare. Serve concentrazione totale. I giocatori sono molto motivati, si sono allenati bene così come nelle scorse settimane”

L’allenatore della Roma, Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus:

“Non è una partita normale giocare contro la Juve, so che è una partita speciale. Dobbiamo capire che è una partita che non possiamo sbagliare, serve concentrazione totale, i giocatori sono molto motivati, si sono allenati bene così come nelle scorse settimane”.

Su Sarri:

“È un grandissimo allenatore, uno dei migliori in Europa. Ha idee molto positive di calcio che mi piacciono molto. Ha iniziato questa stagione il lavoro con la Juve ma sta costruendo una squadra molto forte”.

Sulla formazione:

“Spinazzola non si è allenato per settimane per un virus, solo oggi si allenerà con noi. Non è nelle migliori condizioni fisiche per giocare dall’inizio. Cristante è pronto. Si è allenato tutti questi giorni e sta bene, non è nelle migliori condizioni ma è pronto per essere convocato”.

Sulla difesa a tre:

“Valutiamo, è una possibilità”.

Può essere un rischio non fare mercato a gennaio?

“Non è facile trovare giocatori pronti durante questa sessione. Ci serve un giocatore su cui non abbiamo dubbi e non è facile trovarlo, il mercato può essere un’opportunità per prendere giocatori per il futuro. Se avremo possibilità di trovare un giocatore così staremo attenti. L’intenzione è quella di migliorare la squadra, non vogliamo giocatori tanto per fare numero”.

Sulle difficoltà offensive della squadra:

“E’ vero che dobbiamo fare più gol, ma non sono preoccupato del numero dei gol di Dzeko o degli altri. Dobbiamo fare più gol, ma creiamo tanto. La poca cattiveria sotto porta? Ci manca un po’ di aggressività. Se allenerei la Juve in futuro? Non penso al futuro, sto bene alla Roma e non penso ad altro”.

Sulle ambizioni del club:

“Tutti sanno che è l’anno zero della Roma. Stiamo lavorando per tornare la Roma più forte. In poco tempo si stanno creando le condizioni di una squadra che potrà lottare contro Juventus e Inter. Succederà in poco tempo”.