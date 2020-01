Federer risponde a Greta: “Prendo molto sul serio la questione climatica”

Nei giorni scorsi Greta Thunberg si era scagliata contro Roger Federer. Lo aveva accusato di essere poco sensibile all’ambiente, visto che fa da testimonial al Credit Suisse, banca che investe nel fossile.

Il campione del tennis le ha risposto. Le sue parole sono su Libero.

«Prendo molto sul serio gli impatti e i rischi dovuti ai cambiamenti climatici, in particolare ora che io e la mia famiglia siamo arrivati in Australia tra le devastazioni causate dagli incendi. Ho grande ammirazione per il movimento giovanile per il clima. Apprezzo che mi si ricordi la mia responsabilità di privato cittadino, di atleta e di imprenditore e mi impegno a utilizzare questa posizione privilegiata per dialogare di questo coi miei sponsor».