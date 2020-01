Di Marzio: la Fiorentina ha l’accordo per Amrabat poco convinto del Napoli

Il Napoli ha l’intesa col Verona per 17-18 milioni ma il giocatore ha accettato la proposta del club di Commisso che adesso dovrà parlare col club

Secondo Gianluca Di Marzio, a Speciale Calciomercato Sky, si complica la trattativa tra Amrabat e il Napoli. In realtà, dice l’esperto di mercato, il calciatore non è convinto del Napoli mentre il club avrebbe raggiunto con il Verona un accordo per 17-18 milioni. Non si comprendevano le motivazioni del rallentamento di Amrabat che prendeva tempo, adesso – ha detto Di Marzio – si è saputo che la Fiorentina ha avvicinato il centrocampista del Verona e lo ha convinto ad accettare il progetto viola. La Fiorentina, ha detto Di Marzio, ha un accordo per giugno con Amrabat. Adesso, però, la Fiorentina deve raggiungere un’intesa con il Verona.