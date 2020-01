Di Marzio: Chelsea all’attacco per Mertens, lo vuole subito

Secondo il giornalista di Sky si tratterebbe di una trattativa lampo per portare l’attaccante belga in Premier già a gennaio

Anche il Chelsea su Mertens, proprio in chiusura di mercato. Lo dice Gianluca Di Marzio.

Secondo l’esperto di mercato di Sky il club londinese si sta muovendo con una certa rapidità, per portare l’attaccante belga in Premier già a gennaio. La trattativa è in corso.