Decide Gattuso, nessun giocatore del Napoli in mixed zone, stasera

Una decisione presa dall’allenatore per tutelare i propri ragazzi e mantenere alta la concentrazione, da domani si torna al lavoro

Una batosta dura da digerire la sconfitta contro l’Inter. Bisogna lavorare e lavorare duro, questo Gattuso lo ripete da quando è arrivato al Napoli e anche questa sera lo ha ripetuto ai suoi calciatori. Proprio per questo motivo, nessun calciatore del Napoli, stasera, parlerà in mixed zone. La decisione è stata presa direttamente dall’allenatore azzurro che, così facendo, intende probabilmente tutelare i propri ragazzi da domande che possono turbarli ulteriormente in un momento già difficile di suo.