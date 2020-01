Damascelli: il Napoli di Gattuso scherza la Juve e dimostra che Sarri non ha i fondamentali per guidarla

Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive dell’ironia del destino nell’ultima giornata di campionato. L’Inter di Conte è stata beffata dall’ex Nainggolan, con “qualche conto in sospeso”, che prima ha fatto pagare la Roma e ora anche i nerazzurri.

L’altro scherzo del destino si è consumato al San Paolo.

Uno scherzo del destino, ma fino a un certo punto, scrive Damascelli.

“Perché in questo caso il destino te lo vai a cercare e se una delle edizioni più povere del Napoli ha scherzato la Juventus, dall’altra l’allenatore di quest’ultima ha ribadito di non avere i fondamentali per guidare la squadra bianconera. Non li ha per pelle, per testa, non li ha avuti in passato e non li avrà in futuro, lo ha confermato lui stesso, involontariamente, nel dopo partita“.