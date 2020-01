Cutrone: “Gattuso? Ha avuto fiducia in me al Milan. Le sue scelte mi hanno fatto crescere”

Oggi è stato presentato ufficialmente Patrick Cutrone, neo acquisto della Fiorentina. Appena arrivato, ha segnato un gol, favorendo la qualificazione dei viola ai quarti di Coppa Italia, escludendo l’Atalanta dalla competizione.

Cutrone ha spiegato perché ha deciso di tornare in Italia.

“Sono tornato in Italia sia per riconquistare la Nazionale che per avere una nuova sfida dove dimostrare che posso far bene. Il Wolverhampton non aveva più fiducia in me e appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito di sì, una scelta che mi ha reso contentissimo”.