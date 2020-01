Corsera: È il primo Napoli “pensante” di Gattuso

Il Napoli non è sicuramene guarito, ma per la prima volta da mesi rivede finalmente la luce, scrive il Corriere della Sera.

L’azione solitaria di Insigne che al secondo minuto porta la squadra in vantaggio è la chiave della vittoria

In vantaggio il Napoli di Gattuso non si era mai trovato, l’ansia si contiene e il gioco può diventare «pensante ». Come predica lui, Rino, da quando è arrivato. E si può vincere in tanti modi, soprattutto in una gara che dieci contro dieci ha fatto saltare ogni geometria tattica