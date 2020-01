Chiamatela zona Lazio. Vince 2-1 a Brescia nel finale (col solito Immobile)

Doppietta di Ciro che si porta a quota 19 in campionato (e sfida il record di Higuain). Nona vittoria consecutiva. La Lazio a tre punti da Inter e Juventus

Zona Lazio. La Lazio ha vinto cinque partite in pieno recupero, come a Cagliari. L’ultima oggi a Brescia che stava difendendosi in dieci uomini da oltre un tempo per l’espulsione di Cistana. In pieno recupero, gol decisivo (l’ennesimo) di Ciro Immobile al gol numero 19 in campionato: può cercare di battere il record di Higuain di 36 reti in Serie A. La Lazio è alla nona vittoria consecutiva in Serie A: eguagliato il record della Lazio di Eriksson.

Il Brescia ha giocato un’ottima partita. È andato in vantaggio il Brescia con Balotelli. Poi pareggio di Immobile su rigore e in zona Lazio la rete che porta la squadra di Inzaghi a 39 punti,. quindi a tre punti da Juventus e Inter che non hanno una partita in meno. Giocano domani, è vero, ma la Lazio deve giocare la partita (contro il Verona) non disputata prima della Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus.

