Bonucci alla Rai: “Il Napoli stasera ha dato tutto se stesso e abbiamo portato a casa zero punti”

Il difensore bianconero alla Domenica Sportiva: “Non abbiamo dato il massimo, dobbiamo capire perché è successo”

Nel post partita di Napoli-Juventus alla Domenica Sportiva ha parlato Leonardo Bonucci.

“Quando vai in campo pensi a giocarti la partita, a fare quello che hai provato in settimana e a portare vittoria a casa. Il Napoli stasera ha dato tutto se stesso e abbiamo portato a casa zero punti ma senza pensare a quello che era successo nel pomeriggio. Sapevamo che non si decideva stasera lo scudetto, certo vincere avrebbe dato un bel colpetto, ma abbiamo margini di miglioramento”

“Non si decideva in questa giornata lo scudetto, è ancora lunga. Sappiamo che le inseguitrici non molleranno, facciamo quello che sappiamo fare e ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Non abbiamo dato il massimo, dobbiamo capire perché è successo. Dobbiamo saper ricaricare energie a distanza di 72 ore dopo la partita, è l’unico punto interrogativo che abbiamo. Negli ultimi 10 minuti abbiamo accelerato e un pizzico di rammarico resta ma dobbiamo trarre insegnamento da questo. La qualità è supportata da cattiveria e concentrazione che stasera ci è mancato”.

“In ogni sconfitta c’è una lezione, ci portiamo a casa gli errori fatti che servono per il futuro”