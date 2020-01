Arriva la prima sconfitta di Ancelotti: City-Everton 2-1

Troppo più forte la squadra di Guardiola che per la prima volta batte Carletto. Doppietta di Gabriel Jesus, rete di Richarlison dopo l’ingresso di Kean

Dopo due vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta per l’Ancelotti inglese. Il suo Everton è stato battuto 2-1 dal Manchester City di Guardiola. Partita dal pronostico chiuso che gli uomini di Ancelotti hanno giocato con coraggio, oltre al solito acume tattico del loro tecnico. Molto bene il primo tempo. Troppo ampio, ovviamente, il divario tecnico tra le due formazioni. Risultato giusto.

Per la prima volta, Guardiola è riuscito a superare Ancelotti. Decisiva, nella ripresa, la doppietta di Gabriel Jesus con due gol davvero belli: un fantastico tiro a giro e poi un sinistro rasoterra sul primo palo. Entrambi imparabili per Pickford. Nel primo tempo, per fuorigioco, era già stato annullato un gol a Foden per i Citizens che hanno costruito due tre palle gol. Anche se la prima parata dell’incontro è stata di Bravo con un bel tuffo su pallonetto di Coleman.

Ancelotti non ha rinunciato a provare a ribaltare la partita, anche se il pallino del gioco è sempre stato abbondantemente nelle mani del City. Con l’ingresso di Kean, l’Everton ha segnato la rete dell’1-2 a circa venti minuti dalla fine. Poi non è successo granché, se non il palo colpito ancora da Jesus, anche se i Toffee sono comunque rimasti in gara fino all’ultima azione. E non è poco. Il City resta al terzo posto, l’Everton al decimo. Alla fine, come da tradizione nel calcio inglese, abbraccio tra Guardiola e Ancelotti.