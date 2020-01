Mbappè: “Razzismo negli stadi? Devono uscire dal campo neri e bianchi, altrimenti vuol dire che accettano l’inaccettabile”

La Gazzetta dello Sport intervista l’attaccante del Psg Kylian Mbappé. Tra i temi trattati c’è anche quello del razzismo.

«È un peccato, perché l’Italia è un Paese formidabile e la Serie A non solo ha club storici, ma da qualche stagione è tornata a brillare, attirando di nuovo grandi giocatori. Ronaldo ha restituito molta luce al vostro campionato, ma l’incapacità di risolvere il problema del razzismo rovina tutto. È una brutta macchia sul vostro calcio. Per me è incomprensibile. Noi giocatori andiamo in campo anche perché amiamo il calcio quanto i tifosi che ci seguono dagli spalti. Non capisco come si possa continuare a insultare chi condivide la tua stessa passione».