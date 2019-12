Tuttosport: Rodriguez destinato alla Bundesliga, non al Napoli

L’esterno svizzero lascerà il Milan a gennaio ma forse andrà allo Schalke 04, che lo ha già cercato in estate

Secondo quanto scrive Tuttosport, Ricardo Rodriguez, accostato negli ultimi giorni al mercato del Napoli, dovrebbe in realtà tornare in Bundesliga.

L’esterno svizzero, allenato già da Gattuso ai tempi in cui è stato allenatore del Milan, lascerà il club rossonero a gennaio, ma non per volare verso Napoli.

“Dalla Bundesliga è arrivato e in Bundesliga, con ogni probabilità, dovrebbe finire, nel mercato di gennaio. Subito dopo aver comunque giocato ancora una volta con il Milan, a Bergamo, contro l’Atalanta. Bisogna solo capire quale sarà la squadra disposta a prenderlo, dopo questo inizio di stagione sicuramente deludente. Da quando è arrivato al Milan, si sono moltiplicate le voci di possibili cessioni, anche in squadre eccellenti. Si è parlato addirittura di Barcellona, di Paris Saint Germain, ma per quello che ha fatto vedere nel Milan, sicuramente sono squadre che non gli appartengono”.

In Bundesliga potrebbe approdare allo Schalke 04.

“Più facile, come si accennava, che ritorni in Bundesliga, magari nello Schalke 04, che lo aveva già cercato in estate, salvo ritirarsi dinanzi alla richiesta rossonera. Con il contratto in scadenza nel 2021, è chiaro che il Milan o lo vende a gennaio, o deve cominciare a preoccuparsi di un eventuale rinnovo, che ovviamente non è nelle intenzioni della dirigenza”.