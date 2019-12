Tuttosport: il Napoli blocca la partenza di Elmas, respinta la richiesta del Besiktas

Il club turco si era fatto avanti nei giorni scorsi per accaparrarsi il macedone, ma il Napoli aveva messo la questione in stand by in attesa della decisione di Gattuso. I dubbi sarebbero stati sciolti

E’ notizia di un paio di giorni fa che il Besiktas si fosse fatto avanti per strappare Elmas al Napoli. Radio Spor, il giorno di Natale, parlava di un’offerta di prestito, con opzione di acquisto, di 18 mesi. Offerta messa in stand by dal club di De Laurentiis che aspettava di capire le intenzioni di Rino Gattuso nei confronti del macedone.

L’edizione odierna di Tuttosport scrive che i dubbi sono stati fugati e che il Napoli avrebbe bocciato l’offerta del club turco.

“Bloccata la partenza di Elmas, richiesto dal Besiktas”.