Supercoppa italiana, Chiellini parte con la Juventus per Riad

Domenica la sfida contro la Lazio. Il difensore non è ancora a disposizione ma si unisce ai compagni per il viaggio

Domenica Juventus e Lazio si affronteranno nella Supercoppa italiana. La Lazio è già in Arabia. La Juve arriverà a Riad questa sera. Intanto la società bianconera ha ufficializzato l’elenco dei 24 convocati per la sfida. Tra i nomi c’è anche quello di Giorgio Chiellini.

Il difensore della Juventus non può ancora giocare, non è a disposizione della squadra, ma si unisce ugualmente ai compagni. Aveva promesso in tempi non sospetti che qualora le sue condizioni fisiche glielo avessero consentito avrebbe accompagnato la squadra per caricarla in vista della vittoria. E’ il primo trofeo stagionale che la Juve può provare a vincere.

Ecco i convocati della Juventus:

Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Pjaca, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon