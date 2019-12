Sconcerti: Ronaldo, un atleta che ha trasformato i portoghesi da giocolieri in vincenti

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive del gol di Ronaldo alla Sampdoria definendolo

“il più bello che abbia visto in tanti anni di calcio. Non solo per l’elevazione di 71 centimetri, ma per aver trovato da fermo quell’elevazione ed essersi nello stesso tempo curvato per andare incontro al pallone”.