Sconcerti: Conte e Lukaku sono opposti, per questo si completano e arrivano a tutta la squadra

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti elogia il grande lavoro svolto da Antonio Conte sull’Inter.

“Alcune uscite di Conte sono state molto più che populiste, ai limiti dell’accettabile, ma sul campo ha costruito qualcosa che in queste dimensioni non era immaginabile”.

L’allenatore è riuscito a recuperare giocatori prima scomparsi, come Borja, Candreva, Bastoni e Gagliardini.

Le vere novità di questa Inter, scrive, sono Conte e Lukaku. L’attaccante

“ha portato come una capanna nell’Inter, ha messo tutto sotto la sua cupola, la sua voglia di amicizia e il suo piacere di calcio. Conte e Lukaku sono opposti, per questo si completano, riescono ad arrivare a tutta la squadra. L’Inter non ha ancora una qualità europea, ma in Italia continuerà a vincere in partenza contro almeno quindici avversari, solo apparendo. Poi si vedrà”.