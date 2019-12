Montella: “Il mio staff e io abbiamo commesso errori, ma non solo noi”

Vincenzo Montella è stato esonerato dalla Fiorentina. L’allenatore si è sfogato su Instagram, parlando della splendida avventura vissuta in viola ma senza nascondere la sua amarezza.

Nel post il tecnico esprime tutto il suo dispiacere e dichiara che i tifosi della Fiorentina resteranno sempre nel suo cuore. Fa atto di contrizione, ma non lesina delle bordate al club.

“Sono stati commessi degli errori. Da me, dal mio staff, da chi scende in campo. Ma probabilmente non solo da noi. Avrei voluto una squadra di calciatori fatti, mista a giovani di talento. Ma l’indicazione era di puntare sui ‘nostri’ giovani e su calciatori esperti. E forse proprio alla luce di questo nessuno mi ha mai chiesto nulla, nessuno ha mai posto un obiettivo stagionale: né la proprietà, né i dirigenti. Che fosse un anno di transizione era chiaro. Ed in queste annate ci sono momenti belli e meno belli, che vanno affrontati insieme. Aspettavamo gennaio per rivedere la rosa, inserire qualche calciatore e alzare il livello di competitività. L’analisi dei problemi era comune e condivisa. Perché a prescindere da me il problema c’era e probabilmente c’è”.