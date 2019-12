Inzaghi: “Abbiamo fatto qualcosa di magico. Dedico la vittoria a chi è sempre stato al mio fianco”

Simone Inzaghi è riuscito a portare alla Lazio il suo primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana. Dopo il 3-1 rifilato alla Juventus di Maurizio Sarri, il tecnico biancoceleste è apparso giustamente soddisfatto e orgoglioso.

Una vittoria impensabile a inizio stagione che rinvigorisce l’umore della squadra anche per la lotta allo scudetto:

“Penso che al di là di questo sogno dobbiamo continuare a lavorare per goderci serate come questa. Una vittoria che dedico a chi è sempre stato al mio fianco. Al di là di mia moglie e dei miei figli, quando qualche risultato non è arrivato so chi c’è stato e chi no”.