Gli auguri del Catania ai suoi giocatori: “Non possiamo pagarvi, trovatevi un’altra squadra”

Singolare scelta del club, in difficoltà economiche: nella lettera di Buon Natale anche il consiglio a ricorrere al mercato di gennaio per andar via.

Sul sito ufficiale del Catania c’è la lettera di auguri ai tifosi. Invece ai suoi giocatori il club ha mandato un’altra lettera, che dice in sostanza: a gennaio apre il mercato, trovatevi un’altra squadra perché non vi possiamo pagare.

Il contenuto della missiva, condito dai rituali auguri di buone feste, è singolare:

Che come premessa già non suona benissimo. Ma la notizia arriva subito dopo:

“Il calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere. La vita del Catania è primaria ad ogni cosa, così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vostra comprensione vi salutiamo cordialmente”.