Corsport: nelle prossime ore Ancelotti incontrerà De Laurentiis per risolvere il contratto

Ancelotti ha scelto, dopo neanche una settimana dall’esonero dal Napoli di tornare in Premier, guiderà l’Everton. Tutto è deciso, l contratto con il club inglese è pronto, manca solo di accordarsi con il presidente De Laurentiis perché lo liberi, come scrive oggi il Corriere dello Sport

“Il tempo di risolvere il contratto con Adl e firmare in calce alla nuova era. Fino al 2024: per un totale di circa 27 milioni di euro di ingaggio complessivo, staff compreso. Insieme con lui lavoreranno anche il genero Mino Fulco e il figlio Davide con lo staff che era al Napoli. Davide questa volta condividerà il ruolo di vice con Duncan Ferguson, attuale allenatore ad interim dopo il licenziamento del portoghese Marco Silva. Oggi Ancelotti tornerà in Italia, a Napoli, e nelle prossime ore incontrerà De Laurentiis per ratificare la risoluzione del suo rapporto con il club azzurro (È legato fino al 30 giugno 2020). Poi ripartirà”.