CorSport: Gattuso vuole Torreira in prestito. Si sondano le intenzioni dell’Arsenal

Il centrocampista sarebbe disposto a tornare in Italia. Tre i nomi in ballo con il Verona per giugno

La prima urgenza del Napoli per il prossimo mercato è quella del regista. Nel centrocampo a tre di Gattuso è fondamentale e il Napoli non lo ha. Il profilo ideale è quello di Luca Torreira dell’Arsenal. Il Corriere dello Sport scrive:

“Si apre il 2 gennaio, però Giuntoli sta cercando di capire se l’Arsenal è disponibile a dialogare per un prestito, l’opzione più praticabile e anche più vantaggiosa per il Napoli, ma anche per gli inglesi”.

Al momento si è nelle fasi iniziali dei dialoghi, scrive il quotidiano sportivo:

“Ma siamo all’approccio e quel che emergerà non si può prevedere: però Torreira in Italia ci tornerebbe, ne avrebbe voglia, non è soddisfatto di questa sua esperienza Oltremanica ed ha il desiderio di avvertire l’allegria”.

È lui comunque in cima alla lista dei desideri di Gattuso, e quindi del Napoli. Tutti gli altri vengono dopo. E gli altri sono Lobotka, Berge e Soumarè. Ma anche Amrabat.

“Amrabat appartiene ai profili con prospettiva, è mediano ma volendo anche mezz’ala, ha dinamismo ed anche un’età che invoglia ad investire. Giuntoli ne ha discusso con Tony D’Amico ma non si è fermato a parlare del marocchino con cittadinanza olandese. Se ne parlerà, è ovvio, a giugno”.

Per la prossima estate si dovrà pensare a qualcosa anche per la difesa.

“Kumbulla è una garanzia ma anche una forza della natura sulla quale puntare, come per esempio Rrahmani, che là dietro sa fare varie cose, il centrale ma anche l’esterno”.

Le trattative richiedono naturalmente tempo.