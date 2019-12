Cassano: “Il Napoli deve stare tra le prime 3, giusto esonerare Ancelotti”

Antonio Cassano “difende” la scelta del Napoli di esonerare Carlo Ancelotti, e intervistato da Sky Sport fa i complimenti a Gattuso:

Invece ora a Milan è arrivato un giocatore non normale…

“Ho sempre detto che se fosse tornato in Italia, Ibrahimovic sarebbe tornato al Milan. Dopo Ronaldo il Fenomeno e Van Basten è il numero 9 più forte degli ultimi 30 anni nel calcio europeo. Farà rendere i compagni di squadra al 110 per cento. Stiamo parlando di un fenomeno, un ragazzo che ha una testa impressionante e non per caso ha vinto 33 titoli, l’80 per cento dei suoi compagni di squadra oggi non merita di giocare nel Milan, rapportati alla storia del club. Io però sono sicuro che li farà rendere al meglio. In allenamento ti fa rendere al massimo e se vede che qualcuno inizia a non allenarsi come dovrebbe, allora alza la voce. E se alza la voce lui, bisogna avere paura. Lui vuole che tu dia il massimo, devi capire le sue istruzioni e come muoverti secondo le sue indicazioni. Potrà far rendere al massimo giocatori come Suso, Bonaventura, i centrocampisti che si inseriscono nell’area avversaria – assicura – perché lui sa imbucare al meglio. Con lui devi dare tutto, in allenamento e in partita. Chi non tira fuori il meglio, con lui va in difficoltà”.