Buffon titolare contro la Samp: è il giocatore più “presente” della storia della Serie A

Il portiere della Juventus raggiunge Paolo Maldini a 647 presenze. Esordio il 19 novembre 1995 con la maglia del Parma

Buffon in campo da titolare contro la Sampdoria nell’anticipo molto anticipato della 17esima giornata. E non è una presenza qualunque, per il portiere della Juventus: arriva a 647 ed è ufficialmente il giocatore con più presenze nella storia della Serie A assieme a Paolo Maldini.

Buffon ha fatto il suo esordio in Serie A il 19 novembre 1995 con la maglia del Parma, e oggi a 42 anni raggiunge uno degli obiettivi che lo hanno spinto a tornare in Italia dopo l’anno trascorso al PSG.