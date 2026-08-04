Napoli, nessuno vuole Ngonge e così va in ritiro a Castel di Sangro

Il Palermo è sfumato e così per Ngonge non resta nessun'altra opzione se non essere richiamato dal Napoli a Castel di Sangro

“Cyril Ngonge ha raggiunto la squadra in ritiro, intraprendendo un lavoro individuale di condizionamento“. Così il Napoli, nel report pomeridiano della seduta a porte chiuse, ha informato circa la situazione relativa all’esterno belga. Inizialmente non convocato da Max Allegri per la seconda parte di ritiro perché al centro di voci di mercato, al momento nessuna opzione si è concretizzata.

L’ultima, il Palermo, ha virato su altri obiettivi e così in attesa che un altro club possa fiondarsi sul calciatore, il Napoli ha convocato il calciatore in Abruzzo. Nell’ultima stagione Ngonge ha giocato in prestito al Torino nei primi sei mesi di stagione per poi concludere la stagione all’Espanyol.