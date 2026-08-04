Purtroppo Badiashile si avvicina: prestito oneroso a tre milioni
Badiashile dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma occhio agli infortuni
Il Napoli ha scelto definitivamente il sostituto di Alessandro Buongiorno. Il giocatore in questione è Benoit Badiashile.
Napoli, Manna è vicinoa chiudere l’arrivo di Badiashile: le cifre
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è sempre più vicino al giocatore di proprietà del Chelsea. L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.
Il Chelsea, almeno inizialmente, voleva vendere Badiashile a titolo definitivo, ma poi ha ceduto alla pressioni del Napoli. Da valutare le condizioni del difensore, visti gli infortuni rimediati negli ultimi anni.