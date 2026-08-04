Purtroppo Badiashile si avvicina: prestito oneroso a tre milioni

Badiashile dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma occhio agli infortuni

Purtroppo Badiashile si avvicina: prestito oneroso a tre milioni

Benoit Badiashile of Chelsea FC during the UEFA Champions League match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 28 January 2026. (Photo by Franco Romano/NurPhoto) (Photo by Franco Romano / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Il Napoli ha scelto definitivamente il sostituto di Alessandro Buongiorno. Il giocatore in questione è Benoit Badiashile.

Napoli, Manna è vicinoa chiudere l’arrivo di Badiashile: le cifre

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli è sempre più vicino al giocatore di proprietà del Chelsea. L’operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. 

Il Chelsea, almeno inizialmente, voleva vendere Badiashile a titolo definitivo, ma poi ha ceduto alla pressioni del Napoli. Da valutare le condizioni del difensore, visti gli infortuni rimediati negli ultimi anni. 

 